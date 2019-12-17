FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.12.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 17.12.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
VSY XFRA US92849E1010 VITAMIN SHOPPE INC.DL-,01
REPA XFRA US76026T2050 REPSOL S.A. EO 1 ADR 1
REP XFRA ES0173516115 REPSOL S.A. INH. EO 1
M2G XFRA AU000000NOR1 NORWOOD SYSTEMS LTD
BEJ XFRA CNE100000239 BEIJING CAP. LAND H YC1
XL5 XFRA AU000000LRS6 LATIN RESOURCES LTD
QFOA XFRA AU000000AUL8 AUSTAR GOLD LTD
19U XFRA US82452L1044 SHIFTPIXY INC. DL-,0001
NAPN XFRA CA65704X1096 NORTH AMER. PALL.
X9CP XFRA CA59124U1003 METALLA ROYAL.STREAM. ON
AJ4 XFRA AU000000SPB1 SOUTH PACIFIC RES
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 17.12.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
VSY XFRA US92849E1010 VITAMIN SHOPPE INC.DL-,01
REPA XFRA US76026T2050 REPSOL S.A. EO 1 ADR 1
REP XFRA ES0173516115 REPSOL S.A. INH. EO 1
M2G XFRA AU000000NOR1 NORWOOD SYSTEMS LTD
BEJ XFRA CNE100000239 BEIJING CAP. LAND H YC1
XL5 XFRA AU000000LRS6 LATIN RESOURCES LTD
QFOA XFRA AU000000AUL8 AUSTAR GOLD LTD
19U XFRA US82452L1044 SHIFTPIXY INC. DL-,0001
NAPN XFRA CA65704X1096 NORTH AMER. PALL.
X9CP XFRA CA59124U1003 METALLA ROYAL.STREAM. ON
AJ4 XFRA AU000000SPB1 SOUTH PACIFIC RES