Cologny - Zum elften Mal in Folge ist Island auf der Spitzenposition im Ranking zur Gleichberechtigung der Geschlechter des Weltwirtschaftsforums WEF gelandet. Das Land habe die Lücke zwischen Männern und Frauen mittlerweile zu fast 88 Prozent geschlossen, urteilte das WEF in seiner jüngsten Publikation am Dienstag. Auf Platz zwei und drei im Ranking landeten Norwegen und Finnland.

