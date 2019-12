Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Ceconomy wird das zweite Geschäftsjahr in Folge keine Dividende zahlen, obwohl die Mutter von Media-Markt und Saturn im abgelaufenen Geschäftsjahr den operativen Gewinn stabil gehalten und unter dem Strich mehr verdient hat. Stattdessen soll der Betrag, der sonst an die Aktionäre ausgeschüttet wird, zur Stärkung des Eigenkapitals verwendet werden sowie wie im Vorjahr bei Media-Markt und Saturn die Investitionen in IT, Logistik und die Neuausrichtung von Geschäftsprozessen beschleunigen. Für das laufende Geschäftsjahr 2019/20, das am 1. Oktober begann, plant der Konzern leichtes Umsatzwachstum. Der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) soll auf 445 bis 475 Millionen Euro steigen, ein Plus von 11 bis 18 Prozent; darin enthalten ist ein IFRS-16-Effekt von 5 bis 15 Millionen Euro. Im Schlussquartal sank das EBITDA marginal auf 213 Millionen Euro von 214 Millionen. Nach Steuern und Dritten betrug der Gewinn 37 Millionen Euro nach 84 Millionen Euro, unter anderem wegen eines negativen Finanzergebnisses. Im Gesamtjahr 2018/19 per Ende September erwirtschaftete der Elektronikhandelskonzern ein bereinigtes EBITDA von 629 Millionen Euro nach 630 Millionen. Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug 402 Millionen Euro nach 399 Millionen. Unter dem Strich verdiente Ceconomy 121 Millionen Euro, fünfmal mehr als die 23 Millionen Euro ein Jahr zuvor, als das negative Finanzergebnis vor allem durch die Beteiligung an der ehemaligen Schwester Metro auch im Gesamtjahr durchgeschlagen hatte. Die schwachen Umsatzzahlen hatte Ceconomy bereits im Oktober veröffentlicht und dabei aufgrund eines besser als erwartet ausgefallenen Schlussquartals in Spanien, Italien und Deutschland einen stabilen Ausblick für das bereinigte EBITDA und EBIT in Aussicht gestellt, anstatt des zuvor angepeilten Rückgangs. Der Umsatz lag im Gesamtjahr bei 21,455 Milliarden Euro, nominal ein Plus von 0,2 Prozent, währungs- und portfoliobereinigt ein Zuwachs von 0,8 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

11:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, HV

12:20 US/Navistar International Corp, Ergebnis 4Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Telefonica SA 0,20 Euro

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 10:30 Arbeitsmarktdaten November Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: +33.000 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 3,9% zuvor: 3,8% - US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen November Baubeginne PROGNOSE: +2,0% gg Vm zuvor: +3,8% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -3,5% gg Vm zuvor: +5,0% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung November Industrieproduktion PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: -0,8% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 77,4% zuvor: 76,7%

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 GB/Auktion 2,00-prozentiger Anleihen (Gilt) mit Laufzeit September 2025 im Volumen von 2,75 Mrd GBP

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.400,00 -0,07 S&P-500-Future 3.196,75 0,08 Nikkei-225 24.066,12 0,48 Schanghai-Composite 3.023,59 1,31 +/- Ticks Bund -Future 172,14% +21 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 13.407,66 0,94 DAX-Future 13.401,00 0,74 XDAX 13.400,23 0,75 MDAX 28.254,40 1,73 TecDAX 3.087,19 1,24 EuroStoxx50 3.772,74 1,12 Stoxx50 3.410,80 1,39 Dow-Jones 28.235,89 0,36 S&P-500-Index 3.191,45 0,71 Nasdaq-Comp. 8.814,23 0,91 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,93% -35

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach der jüngsten Erleichterungsrally wegen des Abschlusses eines "Phase-1-Deals" im US-chinesischen Handelsstreit zeichnen sich am Dienstag zur Eröffnung wenig veränderte Notierungen ab. Trotz der Verschnaufpause bleiben die Aussichten für Aktien günstig. Fundamental setzen Anleger darauf, dass sich die Wirtschaftsdaten dank der Entspannung an der Handelsfront in den kommenden Monaten wieder bessern werden. Die UBS gibt sich zuversichtlich, dass der Höhepunkt bei den Strafzöllen erreicht worden sei und sich die Lage weiter entspannen könnte. Auch technisch stehen die Börsenampeln weiter auf grün. Auch für das kommende Jahr bleiben technische Analysten zuversichtlich - sie sehen den DAX über 14.000 Punkte steigen. Warburg schließt selbst Kurse über 15.000 nicht aus.

Rückblick: Die Bestätigung des "Phase-1-Handelsdeals" zwischen den USA und China sorgte weiter für Erleichterung. Während der DAX bereits den zweiten Tag in Folge ein Jahreshoch markierte, schloss der breit aufgestellte Stoxx-Europe-600 auf Allzeithoch. Produktionsdaten aus China ließen auf eine Bodenbildung bei den Rohstoffpreisen hoffen. Entsprechend sprangen Glencore um 4,6 Prozent nach oben, der Roh- und Grundstoffindex stieg um 1,9 Prozent. Sports Direct haussierten nach Vorlage von Geschäftszahlen um 31 Prozent. Im ersten Halbjahr verdoppelte der Sportartikelhändler den Vorsteuergewinn. Voestalpine gaben 0,6 Prozent nach. Wertberichtungen verhageln dem Stahlkonzern die Jahresbilanz 2019/20. Positiv wurden die Umsatzzahlen für das Fiskaljahr 2019 und damit auch die neuen Daten zum vierten Quartal von H&M gesehen. Für die Aktie ging es um 2,2 Prozent nach oben. Leicht positiv für Airbus (plus 3,4 Prozent) werteten Händler, dass Konkurrent Boeing nach dem 737-Max-Debakel weiter von der US-Aufsicht ausgebremst wird. Die B-Aktie von Electrolux brach um 10,5 Prozent nach einer Gewinnwarnung ein.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Ado Properties kauft sich über Aktientausch bei Adler Real Estate ein. Zudem steigt Ado bei Consus ein. Während die Aktie von Ado Properties 8,4 Prozent in den Keller fiel, legten Adler Real Estate um 6,5 Prozent zu, Consus stiegen 23,6 Prozent. Cropenergies verbesserten sich um 8 Prozent. Der Ausblick wurde bereits das dritte Mal in diesem Jahr nach oben genommen. Die Preisentwicklung und gute Nachfrage nach Bioethanol lieferten den Grund. Isra Vision gaben nach Zahlenausweis um 5,1 Prozent nach. Für das neue Geschäftsjahr 2019/20 gab der Anbieter industrieller Bildverarbeitung einen etwas gedämpften Ausblick. Scout24 kommt mit dem im Sommer gestarteten Verkaufprozess von AutoScout24 gut voran. Für die Aktie ging es um gut 5,5 Prozent nach oben.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Nachrichtenlage war dünn. Lediglich aus der dritten Reihe wurden einige Personalien gemeldet. So wird der CEO von Tele Columbus seinen bis Ende August kommenden Jahres laufenden Vertrag nicht verlängern. Die Aktie reagierte darauf aber nicht. Auch der Kurs von Bastei Lübbe zeigte sich unbeeindruckt von dem im kommenden Jahr anstehenden Wechsel an der Führungsspitze.

USA / WALL STREET

Freundlich - Neben den Fortschritten bei der Beilegung des Handelsstreits trieben überzeugende Konjunkturdaten die Indizes auf neue Rekordstände. In China hatten Industrieproduktion und Einzelhandelsumsatz positiv überrascht, in den USA überzeugte der Markit-Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft. Der Dow wurde von Schwergewicht Boeing (-4,3 Prozent) gebremst. Angesichts weiterer Verzögerungen bei der Wiederfreigabe der Boeing 737 Max für den Flugdienst prüft der US-Flugzeughersteller laut informierten Personen eine Kürzung oder eine komplette Produktionsunterbrechung. Dupont (+0,2 Prozent) legt ihr Geschäft für Nahrungszusatzstoffe mit dem US-Dufthersteller International Flavors & Fragrances (IFF) zusammen. Dupont wird die Mehrheit an dem neuen Konzern halten und zudem eine einmalige Barzahlung von 7,3 Milliarden Dollar erhalten. IFF büßten 10,4 Prozent ein, Dupont legten um 0,1 Prozent zu. Intel verloren 0,2 Prozent, nachdem der Chipkonzern die Übernahme des israelischen Startups Habana Labs für rund 2 Milliarden Dollar bekanntgegeben hatte. Uber gewannen 5,5 Prozent nach Medienberichten, wonach das Unternehmen seinen Essenlieferdienst in Indien verkaufen will.

Vermeintlich sichere US-Anleihen waren angesichts des erzielten Teil-Handelsabkommens und der guten Konjunkturdaten nicht gefragt. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg um 5,6 Basispunkte auf 1,88 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo., 18:02 Uhr % YTD EUR/USD 1,1147 +0,1% 1,1141 1,1140 -2,8% EUR/JPY 122,15 +0,0% 120,87 122,15 -2,9% EUR/CHF 1,0958 +0,1% 1,1025 1,0962 -2,7% EUR/GBR 0,8390 +0,1% 0,8975 0,8358 -6,8% USD/JPY 109,58 -0,0% 107,74 109,66 -0,1% GBP/USD 1,3286 -0,0% 1,2500 1,3329 +4,1% USD/CNH 6,9937 +0,0% 6,9905 6,9928 +1,8% Bitcoin BTC/USD 6.873,26 -0,04 8.578,75 7.082,76 +84,8%

Das Pfund kam von den Höchstständen der vergangenen Woche zurück. Die britische Währung hatte nach dem Wahlsieg der Konservativen sowohl gegenüber US-Dollar als auch Euro stark angezogen. Im späten US-dominierten Handel am Montag notierte das Pfund bei rund 1,3350 Dollar, nach einem Freitagshoch über der Marke von 1,35 Dollar. Händler verwiesen auf die Unwägbarkeiten der Verhandlungen mit der EU über ein Handelsabkommen.

