Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Ideas Daily TV: Der deutsche Leitindex hat einen gelungenen Start in die letzte vollständige Handelswoche dieses Jahres hingelegt. Dabei eroberte sich der DAX einen Großteil der Gewinne zurück, die er am Freitag noch abgegeben hatte. Am Ende lag er bei 13.408 Punkten. Das ist ein Plus von rund 0,9 Prozent. Die Marktidee ist diesmal Bayer.