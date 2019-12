Eine der in Stuttgart meistgehandelten Werte am Montag war die Varta-Aktie. Mit einem Plus von rund 5 Prozent erholt sich die Aktie von ihrem Rücksetzer der vergangenen Woche und notiert nun bei knapp 118 Euro - etwa 9 Euro unter dem am 4. Dezember markierten Allzeithoch von 127,4 Euro. Auf Jahressicht konnte die Varta-Aktie über 300 Prozent zulegen, auch die Analysten bleiben positiv. Zudem steigt Varta zum 23. Dezember in den MDAX auf. Grund zur Freude auch für die BioNTech-Aktionäre: Die Aktie ...

