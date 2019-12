Gestern + 8 % auf 361 $. Neue Nachrichten gibt es nicht aber jede Menge Gerüchte. Zwei Infostränge gibt es: Zum einen die voraussichtlichen Verkäufe in diesem Jahr, aber weit wichtiger: Wer wird Partner von Tesla im Zusammenhang mit dem Aufbau der Tesla-Produktion in Brandenburg? Elon Musk ist dafür bekannt, schweigen zu können. Wir spielen weiter mit.



