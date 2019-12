comdirect bank AG: Vorstandsvorsitzender der comdirect bank AG wechselt zur Commerzbank AG DGAP-Ad-hoc: comdirect bank AG / Schlagwort(e): Personalie comdirect bank AG: Vorstandsvorsitzender der comdirect bank AG wechselt zur Commerzbank AG 17.12.2019 / 08:31 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Quickborn, 17. Dezember 2019. Der Vorstandsvorsitzende der comdirect bank AG, Arno Walter, hat sein Mandat als Vorstandsvorsitzender der comdirect bank AG niedergelegt. Er beabsichtigt, seinen Vertrag bei der comdirect bank AG vorzeitig zum Ende des Jahres 2019 zu beenden und als Bereichsvorstand Wealth Management & Unternehmerkunden zur Commerzbank AG zu wechseln. In dieser Funktion wird Herr Walter künftig auch das Integrationsprojekt im Rahmen der beabsichtigten Verschmelzung der comdirect bank AG auf die Commerzbank AG leiten. Kontakt: Simone Glass, Head of Investor Relations +49 4106 704 1966, simone.glass@comdirect.de 17.12.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: comdirect bank AG Pascalkehre 15 25451 Quickborn Deutschland Telefon: + 49 (0) 4106/704-0 Fax: + 49 (0) 4106/708-2580 E-Mail: ir@comdirect.de Internet: www.comdirect.de ISIN: DE0005428007 WKN: 542800 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 937685 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 937685 17.12.2019 CET/CEST ISIN DE0005428007 AXC0048 2019-12-17/08:32