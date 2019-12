Wiesbaden (ots) - Das Gastgewerbe in Deutschland setzte im Oktober 2019 real (preisbereinigt) 0,3 % mehr um als im Oktober 2018. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, ergab sich nominal (nicht preisbereinigt) ein Plus von 2,9 %.Die Beherbergungsunternehmen wiesen im Vergleich zum Oktober 2018 real 0,9 % höhere Umsätze aus. Der Umsatz in der Gastronomie ging im Oktober 2019 gegenüber Oktober 2018 real um 0,1 % zurück. Innerhalb der Gastronomie lag der reale Umsatz der Caterer im Oktober 2019 um 0,1 % über dem Wert des Vorjahresmonates.Von Januar bis Oktober 2019 setzte das Gastgewerbe real 0,8 % und nominal 3,2 % mehr um als im Vorjahreszeitraum.Kalender- und saisonbereinigt stieg der Umsatz im Oktober 2019 im Vergleich zum September 2019 real um 1,1 % und nominal um 1,2 %.Methodische Hinweise:Die Erhebung erfasst Unternehmen des Gastgewerbes mit einem Umsatz von mindestens 150 000 Euro pro Jahr. Destatis berücksichtigt verspätete Mitteilungen der befragten Unternehmen und aktualisiert deshalb laufend die ersten nachgewiesenen Ergebnisse.Die Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen der Aktualisierungen auf die Ergebnisse.Die Kalender- und Saisonbereinigung erfolgte erstmalig im Berichtsmonat September 2019 nach dem Verfahren X13 JDemetra+. Das zugrundeliegende mathematisch-statistische Verfahren unterscheidet sich nicht grundlegend vom bisher eingesetzten Verfahren X-12-ARIMA.Die Ergebnisse der Gastgewerbestatistik können besonders in den Sommermonaten von denen der Tourismusstatistik abweichen, da zum Beispiel der Umsatz in den Beherbergungsunternehmen zeitlich nicht immer mit den Übernachtungen zusammenfällt. Auch methodische Unterschiede führen zu abweichenden Ergebnissen.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de zu finden.Weitere Auskünfte:Binnenhandels- und Gastgewerbestatistiken,Telefon: +49 (0) 611 / 75 22 86www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/4471177