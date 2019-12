Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Federal Reserve und die EZB haben auf ihren letzten Sitzungen in diesem Jahr keine Zinsanpassungen vorgenommen, so Bernd Krampen von der NORD/LB.Die FED Funds Target Rate sei bei 1,75% geblieben, der EZB-Einlagensatz bei -0,50%. Im FOMC-Statement hätten sich nur wenige Veränderungen gefunden. Auf der anschließenden Pressekonferenz habe Jerome Powell erkennen lassen, dass gewisse Risiken für die Konjunktur weiterhin bestünden und damit auch für Zinssenkungen, welche aber aus derzeitiger Sicht sehr unwahrscheinlich seien. Andererseits kämen Zinsanhebungen überhaupt nur dann infrage, falls sich das preisliche Umfeld deutlich ändern würde und nachhaltiger massiver Preisdruck aufkäme. Insofern notiere der Median für die FOMC-Projektionen für Ende 2020 bei stabilen 1,625%. Bemerkenswerterweise lägen die Mediane für 2021 und 2022 bei 1,9% bzw. 2,1%. Demnach sei für die Gremiumsmitglieder das Zinstief nun erreicht, moderat aufwärts solle es dann wieder in 2021 und 2022 gehen. Eine Zinssenkung im kommenden Jahr sollte nach Erachten der Analysten der NORD/LB angesichts der globalen Unsicherheiten nicht ganz ausgeschlossen werden. Dies gelte aber nur, wenn es zwischen Trump und Xi doch noch zu einer Eskalation käme. ...

