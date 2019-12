Der amerikanische Flugzeughersteller Boeing Co. (ISIN: US0970231058, NYSE: BA) wird eine unveränderte Quartalsdividende von 2,055 US-Dollar je Aktie ausschütten, wie am Montag berichtet wurde. Die nächste vierteljährliche Dividende wird am 6. März 2020 (Record day: 14. Februar 2020) ausbezahlt. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet Boeing 8,22 US-Dollar an die Investoren aus. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 327 ...

