FRANKFURT (Dow Jones)--Comdirect-Vorstandschef Arno Walter kehrt im Zuge der geplanten Komplettübernahme durch die Commerzbank zur Muttergesellschaft zurück. Wie die Direktbank-Tochter der Commerzbank mitteilte, wird er bei dem Frankfurter Institut den Posten als Bereichsvorstand Wealth Management und Unternehmerkunden übernehmen. Er wird in dieser Funktion auch das Integrationsprojekt im Rahmen der geplanten Verschmelzung der Comdirect auf die Commerzbank leiten.

Walter hat sein Mandat als Vorstandschef der Comdirect niedergelegt und wird seinen Vertrag vorzeitig zum Ende des Jahres beenden.

Die Commerzbank hatte im Zuge ihrer neuen Strategie angekündigt, die Comdirect, an der sie bisher 82 Prozent hielt, komplett zu übernehmen und in die Bank zu integrieren. Sie verspricht sich davon Synergien und Skaleneffekte. Allerdings war sie mit dem Übernahmeangebot an der Mindestannahmeschwelle von 90 Prozent gescheitert, so dass eine Verschmelzung über einen Squeeze-Out nicht möglich ist.

Plan B sieht vor, dass die Mindestaktionäre der Comdirect statt Barmitteln als Entschädigung nun Commerzbank-Aktien bekommen. Die Hauptversammlungen sowohl der Commerzbank als auch der Comdirect müssen einem solchen Vorgehen zustimmen.

December 17, 2019

