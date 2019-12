Frauke Hegemann wird neue Vorstandsvorsitzende der comdirect bank AG DGAP-News: comdirect bank AG / Schlagwort(e): Personalie Frauke Hegemann wird neue Vorstandsvorsitzende der comdirect bank AG 17.12.2019 / 09:21 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Frauke Hegemann wird neue Vorstandsvorsitzende der comdirect bank AG * Arno Walter hat heute mit Wirkung zum Jahreswechsel sein Mandat als Vorstandsvorsitzender der comdirect bank AG niedergelegt und beabsichtigt, seinen Vertrag zum Ende des Jahres zu beenden * Ab Januar übernimmt er als Bereichsvorstand die Leitung Wealth Management & Unternehmerkunden der Commerzbank AG und wird künftig zudem das Integrationsprojekt im Rahmen der beabsichtigten Verschmelzung von comdirect auf die Commerzbank leiten * Auf Walter folgt die jetzige Operations-und Personalvorständin Frauke Hegemann, die bereits seit April 2018 als Generalbevollmächtigte und seit April 2019 im Vorstandsteam die Strategie von comdirect mitgestaltet und umsetzt * Mit Hegemann kommt eine starke Frau an die Spitze des Unternehmens, welche den Erfolgskurs der comdirect geprägt und insbesondere den Ausbau des digitalen Kundenmanagements vorangetrieben hat Quickborn, 17. Dezember 2019. Zum Auftakt des Jahres 2020 wird es einen Management-Wechsel in der comdirect bank AG geben. Künftig wird das Vorstandsteam aus drei Mitgliedern bestehen. Arno Walter verlässt das Unternehmen Arno Walter hat sein Mandat als Vorstandsvorsitzender heute niedergelegt. Er beabsichtigt, seinen Vertrag bei der comdirect bank AG vorzeitig zum Ende des Jahres 2019 zu beenden. Ab Januar 2020 übernimmt Walter als Bereichsvorstand die Leitung Wealth Management & Unternehmerkunden der Commerzbank AG. Zudem wird er künftig das im Rahmen der möglichen Verschmelzung von comdirect auf die Commerzbank geplante Integrationsprojekt leiten. Beide Welten, also comdirect und Commerzbank, sollen mit Blick auf Innovation und Digitalisierung bestmöglich zusammengeführt werden. "Arno Walter hat comdirect in den letzten fünf Jahren zu einem wachstumsstarken und innovativen Unternehmen gemacht und damit die Erfolgsgeschichte maßgeblich geprägt. Mit einer klaren Strategie hat comdirect innerhalb der letzten fünf Jahre mehr als 800 Tausend Netto-Neukunden hinzugewonnen, das betreute Kundenvermögen um rund 44 Milliarden Euro gesteigert und dabei kontinuierlich einen zweistelligen ROE erzielt. Für diese großartige Leistung danken wir ihm sehr", sagt Dr. Jochen Sutor, Aufsichtsratsvorsitzender der comdirect bank AG. "Wir wünschen ihm für seine neue Aufgabe viel Erfolg und alles Gute." Frauke Hegemann wir neue Vorstandsvorsitzende Ab Januar 2020 wird Frauke Hegemann, 43, die comdirect bank AG als CEO leiten. Als Operations-und Personalvorständin ist sie seit April 2019 im Vorstandsteam der comdirect bank AG. Derzeit verantwortet sie neben den Bereichen Kundenmanagement und Personal auch Recht, Datenschutz & Organisation, Informationssicherheit & Outsourcing-Steuerung sowie die Baufinanzierung & Vorsorge. Darüber hinaus ist sie Mitglied im Aufsichtsrat der comdirect Versicherungsmakler AG. Hegemann ist seit April 2018 bei comdirect und hat ihre Aufgaben als designiertes Vorstandsmitglied bereits in Funktion der Generalbevollmächtigten wahrgenommen. Im April 2019 übernahm sie die Position im Vorstand. Unter ihrer Führung stand zum Beispiel die digitale Weiterentwicklung des Kundenmanagements durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Sie bringt umfassende Management- und Führungserfahrung mit, die sie auch in mehreren vorherigen Positionen in der Commerzbank AG gesammelt hat. "Wir freuen uns sehr, mit Frauke Hegemann eine exzellente Nachfolge an der Spitze von comdirect zu haben, die mit ihrer Expertise und ihrem ganzheitlichen Blick auf den Kunden die Strategie in den letzten Jahren erfolgreich mitgestaltet und die weitere Digitalisierung und Skalierung des Kundenmanagements maßgeblich geprägt hat", so Sutor. "Gerade in der aktuellen Zeit setzen wir auf ihre Stärken, um gemeinsam mit ihren Vorstandskollegen die Zukunft zu gestalten." 