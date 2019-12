Die Gasversorgungsunternehmen in Deutschland haben im Jahr 2018 bei der Abgabe von Gas an alle Letztverbraucher im Durchschnitt 3,48 Cent je Kilowattstunde eingenommen: Der Durchschnittserlös stieg um 1,8 Prozent gegenüber 2017, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Angaben am Dienstag mit. Der Durchschnittserlös bei der Abgabe an Haushaltskunden lag bei 4,89 Cent je Kilowattstunde und damit 1,4 Prozent unter dem Vorjahreswert.



Bei der Abgabe an die Industrie stieg der Wert mit 2,63 Cent je Kilowattstunde deutlich um 7,3 Prozent zum Vorjahr.