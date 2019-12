München (ots) - Die Chance, eine Krebserkrankung zu überleben, steigt in Ländern mit höherem Einkommen weiter an. Das zeigt eine Studie, die in der Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht wurde. Überraschend sind aber die teils erheblichen Unterschiede zwischen den verglichenen Ländern: Wie hoch die Krebsüberlebensrate ist, hängt auch davon ab, in welchem Land man lebt.Lesen Sie den ganzen Artikel auf Pharma Fakten: http://ots.de/lDWCmcWie die Lebenserwartung steigen könnte - vor allem für Krebspatienten"Die Lebenserwartung steigt - aber für alle?" Mit dieser Frage beschäftigte sich eine Vortrags- und Diskussionsrunde mit medizinischen Experten in München. Am Ende waren sich die Teilnehmer in einem ganz wesentlichen Punkt absolut einig.http://ots.de/05K0edPharma Fakten-Grafik: Krebs 2025 - Die Zahlen steigen, die Herausforderungen auchJeden Tag ein bisschen besser - das scheint im Moment für die Behandlung von Krebspatienten zu gelten. Doch Deutschland steht vor großen Herausforderungen, denn die Zahl der Krebsneuerkrankungen wird steigen, die Patienten selbst werden immer älter und die Behandlungsregime immer komplexer. Die Fachgesellschaft DGHO hat deshalb auf dem Hauptstadt-Kongress eine Studie vorgelegt. Sie ist ein Weckruf.http://ots.de/IhrY5zKrebspatienten immer länger erwerbsfähigEine Krebsdiagnose und -therapie ist für die Betroffenen körperlich sowie emotional eine enorme Herausforderung. Zusätzlich kann die finanzielle Belastung groß sein - etwa, wenn es aufgrund der Erkrankung zu Einkommensausfällen kommt. Vor diesem Hintergrund hat ein Team der Universität Bielefeld Daten zur gesundheitsbedingten Frühberentung der Deutschen Rentenversicherung ausgewertet. Im Pharma Fakten-Interview spricht Julian Witte, Mitautor der Analyse, über die Ergebnisse. Demnach nehmen die Patienten heute länger am Erwerbsleben teil also noch 2001. Auch dank Innovationen in Diagnostik und Therapie?http://ots.de/EWwD0aWeitere Artikel, Grafiken und Berichte aus dem Bereich "Onkologie" finden Sie auf Pharma Fakten unter dem Schlagwort "Krebs": https://www.pharma-fakten.de/schlagworte/schlagwort/krebs/Pressekontakt:Redaktion Pharma Faktenwww.pharma-fakten.deE-Mail: redaktion@pharma-fakten.dehttp://twitter.com/pharmafaktenOriginal-Content von: PHARMA FAKTEN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114406/4471229