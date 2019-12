Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Europäischer Automarkt bleibt im Vorwärtsgang

Das Wachstum im europäischen Automarkt hat sich im Vergleich zum Vormonat im November zwar etwas abgeschwächt. Der Markt bleibt jedoch auf Kurs, den Rückstand aus den ersten Monaten des Jahres bis Ende Dezember noch aufzuholen. Der Herstellerverband Acea meldete für November gut 1,2 Millionen verkaufte Pkw in der EU und Island, Norwegen sowie der Schweiz. Das war ein Plus von 4,5 Prozent, nach einem Anstieg um 8,6 Prozent im Oktober. Kumuliert ergibt sich für die ersten elf Monate des Jahres noch ein kleiner Rückgang um 0,3 Prozent.

Merkel sieht "Paradigmenwechsel" bei Fachkräftezuwanderung

Die Bundesregierung will die Einwanderung in den Arbeitsmarkt auch für qualifizierte Nicht-Europäer attraktiver machen und erleichtern. Das bereits beschlossene Gesetz zur Fachkräftezuwanderung sei "ein Paradigmenwechsel in unserer Art, wie wir auf Fachkräfte außerhalb der EU zugehen wollen", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt. Zuvor hatte sie mit weiteren Kabinettsmitgliedern, Vertretern der Industrie, des Handwerks und der Gewerkschaften eine Erklärung unterzeichnet. Auch Vertreter von Ländern seien bei dem Spitzentreffen zugegen gewesen.

Saudi-Arabien will mehr Engagement von deutschen Unternehmen

Der saudische Finanzminister Mohammed al-Dschadan hat deutsche Geldgeber zu höheren Investitionen in Saudi-Arabien ermuntert. Es gebe zwar schon deutsche Unternehmen, die in Saudi-Arabien aktiv seien, "ich würde es aber begrüßen, wenn noch mehr kämen und sich an unseren Mega-Infrastrukturprojekten beteiligten. Da schreiben wir bedeutende Aufträge aus", sagte der Minister im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Bundesrat skeptisch bei Scheuers Führerscheinplan

Dem Plan von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Autofahrern die Nutzung von leichten Motorrädern ohne Führerscheinprüfung zu ermöglichen, droht im Bundesrat offenbar das Aus. Die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Saarlands Ministerin Anke Rehlinger (SPD), sagte der Saarbrücker Zeitung: "Motorradfahren sollte man gelernt haben, sonst wird es schnell gefährlich." Deshalb sei sie "klar gegen eine solche Regelung".

Medien: IS-Anhänger planten Anschläge auf Weihnachtsmärkte in Österreich

Drei Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sollen einem Medienbericht zufolge eine Anschlagsserie auf Weihnachtsmärkte in Österreich geplant haben. Wie die Nachrichtenagentur APA berichtete, soll ein 24-jähriger Tschetschene, der bereits wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorbestraft und derzeit inhaftiert ist, hinter den Plänen stecken. Gemeinsam mit zwei weiteren Tschetschenen soll er demnach weitere Attentate in Deutschland, Frankreich und Luxemburg geplant haben.

