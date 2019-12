Köln (ots) - Abgebrühte Zocker, blanke Nerven und starke Quoten: Günther Jauch zockte sich am gestrigen Montagabend an die Spitze. Bei den 14- bis 59-Jährigen lag der Marktanteil bei sehr guten 14,6 Prozent (2,26 Millionen). Auch bei den jungen Zuschauern 14-49 Jahre feierte die Quizshow mit 16,0 Prozent Marktanteil raketenmäßig starke Quoten. Damit war die 19. Hardcore-Variante von "Wer wird Millionär?" bei den 14- bis 59-Jährigen sowie bei den Zuschauern 14-49 Jahre die meistgesehene Sendung in der Primetime. Insgesamt 4,75 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre (MA: 15,7 %) waren bei "Wer wird Millionär? - Das große Zocker-Special" dabei.Mit einem Tagesmarktanteil von 11,1 Prozent bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern lag RTL am Montag deutlich vor allen anderen Sendern (ZDF: 8,9 %; Sat.1: 7,9 %; ProSieben: 6,6 %; VOX: 6,3 %; ARD: 6,1 %).Beim "Zocker-Special" konnten dreiste Zocker zwei Millionen Euro gewinnen. Die Spielergebnisse:Falko Schulze (34, Lehrer für Chemie und Physik aus Hanau) gewann 125.000 EUR.Erik Asmus (21, Medizinstudent im 3. Semester aus Berlin) steht vor Frage 12 und ist Überhangskandidat.Die nächsten Zocker-Specials präsentiert Günther Jauch am Donnerstag, 19. Dezember 2019 sowie am Montag 23. Dezember 2019, jeweils 20:15 Uhr.Twitter: WWMQuelle: AGF/GfK/DAP videoSCOPE/MG RTL D Forschung und Märkte/vorläufig gewichtet/Stand: 17.12.2019Pressekontakt:Frank RendezRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: +49 221 456-74246frank.rendez@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/4471255