Das versuchen die drei Immobilienfirmen Ado Properties, Adler Real Estate und Consus Real Estate in einer Fusion, wobei überwiegend Aktien getauscht werden. Dazu muss man wissen: Alle Macher hinter den Kulissen sind ausländische Investoren mit besonderen Interessen und Praktiken. Die Reaktionen in den deutschen Medien fielen gemäßigt aus. Schauen Sie zu, aber verzichten Sie auf ein Mitspielen in dieser Runde.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV