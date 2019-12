Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novo Nordisk von 300 auf 310 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Preisreformen in den USA stellten nach wie vor ein Risiko für die Pharmahersteller dar, jedoch verbesserten sich die Fundamentaldaten weiter, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Medikamentenentwicklung der Konzerne werde oft unterschätzt. Zudem hätten die meisten Pharmafirmen Strategien zur Margensteigerung. Unter den großen europäischen Pharmakonzernen ist Novartis nun sein Favorit, gefolgt von Roche, Sanofi und GlaxoSmithKline. Vorsichtig ist er bei AstraZeneca. Novo Nordisk ist der für ihn unattraktivste Wert./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2019 / 09:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2019 / 19:10 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2019-12-17/09:53

ISIN: DK0060534915