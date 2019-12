Das Wachstum der Weltwirtschaft mag auf dem Rückzug sein, aber LVMH hat mit seinen Edelmarken wie Dior, Dom Perignon, Luis Vuitton, Zenith, Hublot, Kenzo und vielen anderen eine beeindruckende Serie steigender Umsätze und Gewinne vorzuweisen. Jüngster Zugang in den Kreis der LVMH-Familie ist das berühmte US-Unternehmen Tiffany, das 2020 übernommen werden soll. LVMH beweist so, was manch einer sich schon dachte: Den Wohlhabenden sitzt auch in schwierigen Zeiten der Geldbeutel locker. Und es wäre eine große Überraschung, wenn sich das für LVMH nicht auch im bald endenden Weihnachtsquartal bestätigen würde.

Um hier gerade jetzt auf der Long-Seite aktiv zu werden, erscheint der Zeitpunkt nicht unbedingt ideal. Die Aktie bewegt sich in einem soliden Aufwärtstrend, klopft gerade an das bisherige, Ende November bei 411,05 Euro erzielte Rekord-Verlaufshoch und könnte diesen Widerstand zwar auch überwinden. Aber angesichts der bereits über 60 Prozent Kursgewinn im laufenden Jahr werden die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Doch das ...

