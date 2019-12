Im Zuge des freiwilligen Umtauschangebots von Anleihe 2015/21 in NZWL 2019/25 kamen die Leipziger auf 8,2 Mio. EUR - dies entspricht ca. 36%. Die neuen 6,5% Schuldverschreibungen 2019/25 (ISIN: DE000 A255DF 3) werden voraussichtlich am 18. Dezember in den Handel im Open Market der Deutschen Börse (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen. "Wir freuen uns sehr über diesen großen Vertrauensbeweis ...

