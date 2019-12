Der ZKB eKMU-X Index hat in der vergangenen Handelswoche um 1,4 Prozent auf 1'173 Punkte nachgegeben.Marktbericht Zürich - Der ausserbörsliche Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat sich in der vergangenen Woche dynamischer gezeigt als in der Vorwoche. Sowohl das Gesamtvolumen als auch die Anzahl der Abschlüsse nahmen zu. Derweil ging der ZKB eKMU-X Index um 1,4 Prozent auf 1'173,45 Punkte zurück. Insbesondere die grosskapitalisierten Titel CKW und WWZ belasteten diesen laut ZKB.

