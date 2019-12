Die Schweizer Großbank UBS hat Givaudan von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 2700 auf 3300 Franken angehoben. Er rechne damit, dass das operative Ergebnis (Ebitda) des Aromenherstellers in den nächsten drei Jahren um 35 Prozent steigen wird, schrieb Analyst Patrick Rafaisz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies liege unter anderem an besseren Wachstumsaussichten und Margenausweitung. Von der Rohstoffseite kämen Entspannungssignale./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2019 / 19:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

