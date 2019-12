Nach ihrem Knick Anfang vergangener Woche, als die Aktie von Ballard Power kurzzeitig auf 5,23 Euro zurückgefallen war, sind die Papiere des kanadischen Herstellers von Brennstoffzellen wieder fulminant zurückgekommen. Am Montag stieg Ballard Power um ein weiteres Prozent an der Börse, notierte zum Handelsschluss in Frankfurt bei 6,10 Euro. Ein Plus von rund 16 Prozent binnen fünf Handelstagen ist zweifellos beeindruckend. Der zweite gemeldete Auftragseingang in diesem Zeitraum, ist es sicherlich ... (Achim Graf)

