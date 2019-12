FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler will einem Agenturbericht zufolge die Mehrheit an seinem Gemeinschaftsunternehmen mit dem chinesischen Autohersteller Baic übernehmen, stößt in China aber bisher auf Widerstand. Der DAX-Konzern strebe eine Anteilserhöhung an dem Joint Venture Beijing Benz Automotive auf 75 Prozent von 49 Prozent an, berichtet Reuters unter Berufung auf mehrere mit den Plänen vertraute Personen. Auch andere Möglichkeiten würden geprüft.

Ein Daimler-Sprecher wollte den Bericht nicht kommentieren.

Erste Gespräche darüber, die 2018 geführt wurden, verloren laut Reuters an Fahrt, weil chinesische Behörden solche Pläne nicht unterstützten. Auch diesmal könnte Daimler mit seinem Ansinnen scheitern.

China hatte 2018 die strikte Regel gelockert, wonach ausländische Konzerne keine Mehrheit an chinesischen Firmen halten können. BMW bekam von Peking die Erlaubnis, den Anteil an seinem Joint Venture mit Brilliance China Automotive Holdings im Jahr 2022 zu erhöhen. Daimler verfolge seitdem ähnliche Pläne, so Reuters.

