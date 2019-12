Auf der B 109 bei Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern sind drei Personen bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich am Montagabend, teilte die Polizei Neubrandenburg am Dienstag mit.



Dabei geriet ein 27-jähriger Hondafahrer aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und traf frontal auf einen entgegenkommenden Mazda, der dabei in den Straßengraben geschleudert wurde. Der junge Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Der 79-jährige Mazdafahrer erlag später im Klinikum Greifswald seinen Verletzungen, seine 66-jährige Ehefrau starb, trotz sofortiger medizinischer Versorgung, noch am Unfallort. Eine 20-jährige Nissanfahrerin kollidierte zudem leicht mit dem Honda.



Sie und ihre beiden Mitfahrer erlitten einen Schock.