Erfurt (ots) - Über eine halbe Million Downloads verzeichnet die Applikation KiKA-Player seit dem Launch im Oktober 2018. Ab 17. Dezember kann die Mediathek für Kinder, entwickelt gemeinsam von ARD, ZDF und KiKA, auch über Horizon TV abgerufen werden - automatisch und kostenlos.App und Restart-TV nutzenNutzer des entsprechenden HD-Recorder finden den KiKA-Player im APPS-Bereich in der Kategorie "TV & Video" und können sofort auf das umfangreiche Portfolio des Kinderkanals von ARD und ZDF zugreifen - entwickelt auf Augenhöhe mit den Kindern und eingebettet in einem sicheren Umfeld. Für die App steht auch die "Restart-TV" Funktion zur Verfügung: Wer den Beginn einer Sendung verpasst, kann die laufende Sendungen einfach von vorn beginnen.Viel Weihnachtliches im KiKA-PlayerAktuell laden viele Premieren, winterliche Klassiker und Weihnachtsspecials beliebter Formate im KiKA-Player dazu ein, gemeinsam mit der Familie fantastische Geschichten zu erleben. Im Weihnachts-Channel der App sind zudem zehn "KiKANiNCHEN"-Weihnachtsabenteuer exklusiv verfügbar.Alle Informationen zum KiKA-Player finden registrierte Nutzer*innen in der KiKA-Presselounge unter "Presse Plus".Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4471416