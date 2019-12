Berlin-München (ots) - Aus Ideen Erfolge machen... das ist gelebter Antrieb vieler Forscherinnen und Forscher. Erst kürzlich wurden in der festlichen Preisverleihung des Deutschen Zukunftspreises 2019 herausragende Innovationen zum Klimawandel, der digitalen Arbeitswelt und dem medizinischen Fortschritt vorgestellt.Und bereits jetzt läuft das Ausschreibungsverfahren 2020 auf die Endrunde zu, schon zum 31. Januar 2020 müssen die vorschlagberechtigten Institutionen die von ihnen ausgewählten Arbeiten der Jury übermitteln. Der erste Schritt in dem mehrstufigen Auswahlverfahren des Preises ist die Prüfung der Projekte in diesen Institutionen. Dabei ist jedem Forscher- und Entwicklerteam unbenommen, eine der vorschlagberechtigten Institutionen auf Innovationen aufmerksam zu machen.Überzeugen Sie die Gremien und die Öffentlichkeit von Ihren Ideen und Innovationen! Nur jetzt drängt die Zeit und eine Kontaktaufnahme sollte schnellst möglich erfolgen. Alle Informationen zum Verfahren, den Statuten und Ansprechpartnern finden interessierte Teams unter: www.deutscher-zukunftspreis.de/de/ausschreibung (http://www.deutscher-zukunftspreis.de/de/ausschreibung).Die Bekanntgabe der Teams und ihrer Projekte, die es dann durch die verschiedenen Bewertungsgänge der Jury in die Finalrunde des Deutschen Zukunftspreise 2020 geschafft haben, findet am 9.September 2020 statt.Der Deutsche Zukunftspreis, Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation, gilt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und ihren Entwicklungen, die zugleich wirtschaftliches Potenzial entfalten und Arbeitsplätze schaffen. Der Preis wird jährlich vergeben und ist mit 250.000 Euro dotiert.Pressekontakt:Büro Deutscher ZukunftspreisDr. Christiane A. PudenzCuvilliésstraße 1481679 MünchenTel.+49(0)89 30703444info@deutscher-zukunftspreis.dewww.deutscher-zukunftspreis.dewww.facebook.com/deutscher.zukunftspreishttps://www.instagram.com/deutscher.zukunftspreis/Original-Content von: Deutscher Zukunftspreis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25570/4471408