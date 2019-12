Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Länder der Eurozone haben mit Ausnahme von Italien ihre diesjährigen Finanzierungsaktivitäten abgeschlossen, so die Analysten der Helaba.Für Aufmerksamkeit würden indes die Ausblicke der Schuldenagenturen auf das Jahr 2020 sorgen. Deutschland werde in dieser Woche den Finanzplan vorstellen. An den Rentenmärkten sei es nach den turbulenten Tagen zu einer Beruhigung gekommen. Zehnjährige Bundesanleihen würden bei -0,28% und damit nur leicht oberhalb des Niveaus rentieren, das im Vorfeld der Ereignisse von letzter Woche (Notenbanksitzungen, Unterhauswahl in Großbritannien, Teilabkommen im Handelsstreit) zu beobachten gewesen sei. Die Peripheriespreads seien im Trend rückläufig. Die hohe Marktvolatilität habe sich bei den Rendite-Aufschlägen kaum bemerkbar gemacht. (17.12.2019/alc/a/a) ...

