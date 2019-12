Instagram wird Nutzerinnen und Nutzer zukünftig vor Falschinformationen warnen. Außerdem will die Facebook-Tochter Cybermobbing per KI erkennen. Auch auf Instagram will Facebook Nutzerinnen und Nutzer zukünftig warnen, wenn sie Falschinformationen zu sehen bekommen. Sofern die entsprechenden Bilder oder Videos von Facebooks Faktenprüfern als Falschinformationen klassifiziert wurden, wird die Facebook-Tochter einen Warnhinweis darüberblenden. Der erklärt, warum die Information als Falschmeldung eingestuft wurde. Anschließend steht es den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...