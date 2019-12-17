DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
WEATHERFORD INTL 2042 WTFA US94707VAD29 BAW/UFN
WEATHERFORD INTL 2021 WTFB US947075AJ68 BAW/UFN
WEATHERFORD INTL 2023 WTFC US947075AK32 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
WEATHERFORD INTL 2042 WTFA US94707VAD29 BAW/UFN
WEATHERFORD INTL 2021 WTFB US947075AJ68 BAW/UFN
WEATHERFORD INTL 2023 WTFC US947075AK32 BAW/UFN