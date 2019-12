Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank hatte zuletzt die Leitzinsen nicht weiter gesenkt und die Marktteilnehmer auf eine Pause im Zinssenkungszyklus vorbereitet, so die Analysten der Helaba.Ungeachtet dessen sei in den Geldmarkt-Futures noch immer Zinssenkungsfantasie eingepreist. Implizit würden die Geldmarktakteure von einer Zinssenkung auf mindestens 1,38% im Verlauf des Jahres 2020 ausgehen. Die Notenbanker der FED aber würden das Zinsniveau von im Mittel 1,63% aktuell für angemessen halten und die zukünftigen Entscheidungen in Abhängigkeit von den eingehenden Wirtschaftsdaten sehen. Schwach habe sich jüngst das wichtige Stimmungsbarometer der Industrie (ISM-Index) entwickelt, während die Inflationsrate unerwartet kräftig angestiegen sei. ...

