Berlin/Krefeld (ots) - Der Schauspieler Michael Kessler, unter anderem bekannt geworden durch die Sendungen "Switch" und "Kessler ist ...", erhält die Auszeichnung Fahrradfreundlichste Persönlichkeit 2020. Den passionierten Alltagsradler hält weder Regen noch Schneefall vom Fahrradfahren ab. Ob zur Arbeit, zu Geschäftsterminen oder zum Einkaufen, das Rad ist bei ihm immer die erste Wahl.Kessler ist als Schauspieler das erste Mal 1991 im Kultfilm "Manta, Manta" zu sehen. Im Jahr 2010 folgt seine Reise-Sendung "Kesslers Expedition" im Fernsehen des rbb. Dort fährt er mit dem Klapprad von Kopenhagen nach Berlin sowie mit dem Postrad über die Alpen. "Das Rad ist einfach das tollste Fortbewegungsmittel und ein absoluter Genuss", so Kessler. Sein Reisetipp für Familien, die mit dem Fahrrad verreisen wollen - der Osten Deutschlands. Die Infrastruktur ist gut ausgebaut und Hotels und Gastronomen haben sich auf Fahrradgäste eingestellt.Der 52-jährige auf die Frage, was ihm beim Fahrradfahren schon oft geholfen hat: "Ein Navi ist schön und gut, aber wenn ich kein Netz habe, freue ich mich über gut gewartete Fahrradwegweisung und eine klassische und exakte Karte." Michael Kessler nimmt den Preis am 27. Februar 2020 auf der Preisverleihung des Deutschen Fahrradpreises in der Messe Essen persönlich entgegen.Der bundesweite Wettbewerb ist eine Initiative der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V. und des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur. Das vollständige Interview mit Michael Kessler und weitere Informationen finden Sie auf www.der-deutsche-fahrradpreis.de/Michael-Kessler (http://www.der-deutsche-fahrradpreis.de/Michael-Kessler).