von Redaktion Euro am SonntagUnited Airlines flog bisher ausschließlich Boeing. Die A320-Familie gilt als Airbus-Bestseller, weil sie rund 30 Prozent weniger Kerosin braucht als vergleichbare Jets. Die ersten Flugzeuge sollen ab 2024 an United Airlines geliefert werden. Mit dem A321 XLR will die Airline von den Drehkreuzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...