BERLIN (Dow Jones)--Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat am Dienstag ein "verlorenes Jahr" für Umwelt-, Verbraucher- und Klimaschutz beklagt. In ihrer Jahresbilanz wirft die DUH der Bundesregierung "umweltpolitische Ambitions- und Mutlosigkeit" vor.

"Der notwendige große Wurf für eine klimagerechte und nachhaltige Zukunft blieb aus, während einseitige Industrieinteressen weiterhin die Grundlinien der Politik bestimmen", monierte die Deutsche Umwelthilfe.

Beim im September beschlossenen Klimapaket habe die Bundesregierung an ihren eigenen Ansprüchen "versagt". Denn der Kohleausstieg werde weiter verschleppt, und der Windkraft drohe an Land durch "verheerende Abstandsregeln das vollständige Aus".

"In der Konsequenz scheitert Deutschland an den selbstgesetzten Klimaschutzzielen genauso wie an der völkerrechtlichen Verpflichtung des Pariser Abkommens, die Erderwärmung möglichst auf nicht mehr als 1,5 Grad zu begrenzen", erklärte Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH.

"Totalversagen" im Verkehrssektor

Besonders bei der Entwicklung des Verkehrssituation und des damit verbundenen Ausstoßes von Kohlendioxid (CO2) sieht der Umweltverband rot. Dort sei ein "Totalversagen" der Politik zu beobachten. "Nicht nur, dass seit zwei Jahren die CO2-Emissionen von Pkw-Neufahrzeugen wieder ansteigen", so die Deutsche Umwelthilfe. "Die mit Abstand kontraproduktivste Regelung dieser Bundesregierung ist die geplante zukünftige steuerliche Förderung schwerer SUVs mit hohem Spritverbrauch als reines Elektrofahrzeug."

Kritisch sieht die Deutsche Umwelthilfe auch die Baupläne für Flüssigerdgas-Anlagen an der Küste Deutschlands. Damit zeige die Bundesregierung, dass sie immer noch an fossilen Energien festhalte, statt die erneuerbaren Energien zu fördern. Auch monierte sie den hohen Verpackungsverbrauch in Deutschland, dem die Bundesregierung nichts Wirksames entgegen gesetzt habe. Die DUH forderte außerdem von den Landesregierungen einen besseren Schutz des Trinkwassers und vom Bund eine Wende für eine "naturverträgliche" Landwirtschaft.

CDU hält Deutsche Umwelthilfe beim Klima für Bremser

Kritik an dem Umweltverband kam allerdings von der CDU. "Für mich ist klar: Wer Klimaschutz will, braucht Tempo bei Planung & Genehmigung von moderner Infrastruktur. Die Umwelthilfe rühmt sich selbst, übers Verbandsklagerecht ein erfolgreicher Bremser zu sein. Wir brauchen mehr Tempo & weniger Verhinderung", sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Die Deutsche Umwelthilfe ist als gemeinnützige Organisation anerkannt und genießt dadurch Steuervorteile. Allerding hat die CDU im vergangenen Jahr auf ihrem Parteitag beschlossen, diesen Status überprüfen zu lassen.

