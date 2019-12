CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat die Grünen aufgefordert, nach dem Vermittlungsausschuss auch im Bundestag dem Kompromiss zum Klimapaket der Bundesregierung zuzustimmen. Er erwarte, dass die Grünen an diesem Donnerstag für den Kompromiss - insbesondere auch zur Pendlerpauschale - votieren, ebenso wie Anfang kommenden Jahres für das neue Gesetz zum Emissionshandel und damit zur vereinbarten CO2-Bepreisung, sagte Dobrindt am Dienstag in Berlin.

Die Grünen lehnen die Anhebung der Pendlerpauschale eigentlich ab, sind aber den Regierungsparteien entgegengekommen, nachdem sich diese auf einen höheren CO2-Preis von 2021 an von 25 Euro pro Tonne, statt 10 Euro eingelassen haben. In den darauffolgenden Jahren steigt dann dieser Preis weiter an.

Dobrindt bekräftigte, dass es für die CSU bei dem Kompromiss wichtiger gewesen sei, Handlungsfähigkeit zu zeigen und die Grünen mit ins Boot zu nehmen, als die Senkung der Mehrwertsteuer auf Bahntickets und die Förderung der energetischen Gebäudesanierung zu verzögern./rm/DP/stw

AXC0146 2019-12-17/13:09