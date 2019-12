Linz (www.anleihencheck.de) - Wie vom Markt erwartet, hat die Russische Notenbank die Leitzinsen von 6,50% auf 6,25% gesenkt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Schritt sei notwendig gewesen, denn die Inflation sei auf Talfahrt und die Notenbank habe ihre Inflationsprognose mehrmals korrigieren müssen. Der Preisdruck sei im November überraschend von 3,80% auf 3,50% gefallen und sei in Richtung der 3 Prozent-Marke unterwegs. Ob in diesem Jahr noch ein Zinsschritt folge, sei fraglich. Für 2020 würden Zinssenkungen von 1,00% erwartet. Da die Zinssenkung den Inflationsdaten folge, sei der Einfluss auf den EUR/RUB (Russischer Rubel)-Kurs überschaubar. ...

