Heute gab Ingram Micro Cloud bekannt, dass es die Zertifizierung Microsoft Azure Expert Managed Service Provider (MSP) erlangt hat, die hochrangige Zertifizierung für MSPs, die Ingram Micro Cloud den Status eines führenden globalen Anbieters von Managed Services für Microsoft Azure verschafft.

Die Zertifizierung ermöglicht Ingram Micro Cloud, Partner noch weitreichender dabei zu unterstützen, ihre eigenen Geschäfte auszubauen, indem sie ihre Dienste ausweiten und ihr Portfolio erweitern. Für auf Clouds spezialisierte Wiederverkäufer bietet Ingram Micro Cloud die Möglichkeit, ihre eigenen Fachdienste und Managed Services im Bereich Microsoft Azure unter dem Mantel eines White Label anzubieten, und hilft ihnen so, im Zusammenhang mit den Anforderungen ihrer Kunden effizienter mit ihren Ressourcen umzugehen.

"Aufgrund dieser hervorragenden Anerkennung durch Microsoft sind wir begeistert und fühlen uns geehrt, das sie unsere Initiative ‚Mehr als ein Service' unterstreicht wie auch unsere umfassenden Bemühungen, Azure-Kunden sinnvollere, Mehrwert schaffende Dienste zu bieten", sagte Nimesh Davé, Geschäftsführender Vizepräsident von Global Cloud, Ingram Micro. "Die Zertifizierung erweitert unsere starke Partnerschaft mit Microsoft und spiegelt die gewaltigen Investitionen wider, die wir unternommen haben, um unseren Partnern und Kunden dabei zu helfen, noch erfolgreicher zu werden."

"Ingram Micro hat aufgrund der zahllosen Kooperationen mit Kunden stets aufs Neue bewiesen, dass das Unternehmen eines der Microsoft Azure-Experten ist, an die man sich weltweit gern wendet", kommentierte Mark Rice, General Manager von Microsoft Worldwide Services Partners. "Wir möchten ihm zu dieser hohen Ehrung gratulieren, die eine objektive Bestätigung der Fähigkeit des Unternehmens dafür bedeutet, MSPs dabei zu helfen, ihre auf Azure beruhenden Geschäfte aufzubauen und zu skalieren."

Um zertifiziert zu werden, muss jeder Azure Expert MSP einen strengen Screening-Prozess durchlaufen, einschließlich eines umfassenden, zweitägigen Audits vor Ort, bei dem er seine überragende Expertise in Managed Services unter Beweis stellen muss unter Berücksichtigung sämtlicher Aspekte des Kunden-Lebenszyklus, angefangen bei einer einleitenden Bewertung bis hin zur Architektur und der Konzeption wie auch bewährte Geschäftsbeziehungen mit Azure-Kunden in Sachen fortlaufender Support, Sicherheit und Optimierung.

Das Ingram Micro Cloud-Team verknüpfte diese Expertise mit seiner großen Cloud-IP, einschließlich der Ingram Micro CloudBlue-Plattform, um ein umfassendes, lösungsorientiertes Geschäft zu etablieren, das die höchsten von Microsoft vorgegebenen Standards erfüllt.

Hinzu kommt, dass CloudBlue mit seinen, komplette Suites umfassenden Lösungen wie CloudBlue Commerce, CloudBlue Connect und CloudBlue Orchestrator die einzige gebrauchsfertige Plattform ist, die der technologischen Komponente der Zertifizierung Azure MSP gerecht wird. Angesichts dessen, dass die Zertifizierungsgewährung begrenzt ist, werden auch jene Wiederverkäufer, die nicht den Status eines Azure MSP-Experten erzielen, nichtsdestoweniger von der Nutzung von CloudBlue profitieren, da die Plattform MSPs die Erweiterung zur nächsten Stufe von Cloud-Fähigkeiten ermöglicht, was wiederum ihre Möglichkeiten, ihren Umsatz zu fördern und den Gewinn zu steigern unterstützt.

Um mehr über die Managed Services von Ingram Micro Cloud zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.ingrammicrocloud.com/iaas-lifecycle-services/. Zusätzliche Informationen über das Programm Microsoft Azure Expert Managed Service Provider finden Sie auf https://partner.microsoft.com/en-US/membership/azure-expert-msp.

Über Ingram Micro Cloud

Bei Ingram Micro Cloud wird die Cloud nicht einfach als eine einzelne Technologie betrachtet, sondern als eine grundlegende Plattform zur Ausführung und Förderung einer ganz neuen Art der Geschäftsabwicklung. Durch Nutzung unserer Plattformen und unseres Ökosystems, können Cloud Services Anbieter, Telekomfirmen, Wiederverkäufer und Unternehmen sich schnell transformieren und innerhalb von Minuten ohne große Investition eingerichtet und startklar sein. Unser Portfolio umfasst Sicherheitsprüfungen, Kommunikation und Zusammenarbeit, Geschäftsanwendungen, Cloud-Management-Services und Infrastrukturlösungen mit denen Kunden den gesamten Lebenszyklus von Cloud- und Digitalservices, Infrastruktur und IoT-Abonnements finanzieren und verwalten können. Weitere Informationen finden Sie unter: www.ingrammiccrocloud.com.

Über Ingram Micro

Ingram Micro hilft Unternehmen, die Verheißungen der Technologie zu verwirklichen. Es bietet ein volles Spektrum an globaler Technologie und Lieferketten-Services für Unternehmen rund um die Welt. Tiefgehende Expertise in Technologielösungen, Mobilität, Cloud und Lieferkettenlösungen lassen seine Geschäftspartner effizient und erfolgreich in den von ihnen belieferten Märkten tätig werden. Einmalige Agilität, tiefgehende Markteinblicke und Vertrauen und Zuverlässigkeit, die von Jahrzehnten bewährter Beziehungen herrühren, heben Ingram Micro von Mitbewerbern ab. Finden Sie heraus, wie Ingram Micro Ihnen helfen kann, die Verheißungen der Technologie zu verwirklichen. Mehr finden Sie unter www.ingrammicro.com.

