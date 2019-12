Die Öl- und Heizölpreise steigen am Dienstag nochmals an. Während Rohöl neuerlich am stärksten zulegt, geht es beim Heizöl vergleichsweise moderat zu. Verbraucher müssen mit ca. 0,2 Cent bzw. Rappen mehr rechnen als gestern. Die Heizölpreistendenz zeigt leicht nach oben und steuert auf den oberen Rand des Seitwärtstrendkanals zu, der seit Anfang Oktober bestand hat. An den Aktienbörsen dominieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...