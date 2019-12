Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein international führender Anbieter von Lösungen für die Telekommunikationsbranche, sowie für Unternehmens- und Privatkunden, im Bereich mobiles Internet, hat heute sein neuestes Flaggschiff-Smartphone ZTE Axon 10s Pro enthüllt, das sowohl 5G Stand Alone- als auch Non-Stand-Alone-Modus unterstützt. Das Produkt soll in China im ersten Quartal 2020 in den Handel kommen. Das ZTE Axon 10s Pro basiert auf Android 10 und ist mit der neuen überragenden Qualcomm Snapdragon 865 5G Mobile Platform ausgestattet, die über das Qualcomm Snapdragon X55 5G Modem-RF System verfügt - die fortschrittlichste 5G-Mobilplattform der Welt.Im ZTE Axon 10s Pro findet man die neueste Wi-Fi 6-Technologie, die unglaubliche Geschwindigkeiten bis 1,2 Gbit/s (unter Laborbedingungen) und niedrige Latenz bietet - insbesondere in Ballungsräumen, wo sich viele Geräte begrenzte Netzwerkressourcen teilen müssen.Darüber hinaus unterstützt das ZTE Axon 10s Pro mehrere Netzwerkverbindungen. Beispielweise kann sich der Nutzer mit zwei Mobilfunknetzen (z. B. 2,4 GHz und 5 GHz) gleichzeitig verbinden und so von höherer Stabilität und schnelleren Geschwindigkeiten profitieren.Dank der Signalverstärkungslösung Link-Booster, die durch einen eigenentwickelten Hochgeschwindigkeitsalgorithmus und intelligente Wahrnehmung automatisch auf inkonsistente Signalumgebungen reagieren kann, kann das ZTE Axon 10s Pro nahtlos von Wi-Fi-Signalen auf LZTE- bzw. 5G-Netze umschalten. Das Gerät analysiert, ob das aktuelle Netz die notwendige Verbindungsqualität bereitstellt. Es stellt die Datenverbindung dann automatisch auf LTE bzw. 5G um, wenn dieses Netz eine niedrigere Latenz und ein besseres Internet-Erlebnis bietet.Neben der neuesten Snapdragon 865 Mobile Platform sind in dem Smartphone der neueste LPDDR5 RAM-Arbeitsspeicher und UFS3.0 ROM-Massenspeicher verbaut. Dadurch erhöht sich die Betriebseffizienz sowie die Lese-/Schreibgeschwindigkeit.Das ZTE Axon 10s Pro bietet außerdem die innovative systemweite Optimierungslösung Z-Booster 2.0. Diese nutzt einen KI-Algorithmus, um Systemressourcen intelligent zuzuweisen, was in Gaming- und Multitasking-Szenarien das Nutzererlebnis verbessert. Z-Booster 2.0 besteht aus drei Funktionsmodulen: App-Booster (für schnelleren App-Start), System-Booster (für effizientere Performance) und Link-Booster (für ein besseres Internet- und Kommunikationserlebnis)."ZTE will der 5G-Technologie weltweit zum Durchbruch verhelfen, damit mehr Verbraucher von den extremen Fortschritten profitieren, die 5G bietet. Wir haben verschiedene 5G-Endgeräte in der Pipeline, um den Anforderungen der Verbraucher und Kunden im Hinblick auf die neuen 5G-Anwendungsszenarien gerecht zu werden", sagte Xu Feng, Senior Vice President bei ZTE Corporation und President von ZTEs Mobile Device Division. "2020 wird ZTE weltweit mehr als 15 5G-Endgeräte auf den Markt bringen, darunter fast 10 5G-Smartphones. Neben dem ZTE Axon 10s Pro wird ZTE im ersten Quartal 2020 das 5G-Smartphone der nächsten Generation im günstigen Segment präsentieren, das unter 3.000 RMB kosten wird."ZTE ist der technologischen Innovation verpflichtet. Mit Spitzenleistung bei Forschung und Entwicklung hat das Unternehmen bei der Geräte-Performance große Fortschritte erzielt, unter anderem durch integrierte Optimierungslösungen für Software und Hardware.Über ZTEZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate Social Responsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cn.Kontakt:für Medien:Margaret MaZTE CorporationTel.: +86 755 26775189E-Mail: ma.gaili@zte.com.cnFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1055285/ZTE_Axon_10s_Pro.jpgOriginal-Content von: ZTEWelink Technology Co., LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100061080/100838893