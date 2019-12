In Indien gehen weiterhin viele Bürger gegen das kontroverse Einbürgerungsgesetz auf die Straßen. Allein in Kolkata demonstrierten Zehntausende.

Weitere Großproteste gegen ein kontroverses Einbürgerungsgesetz erschüttern Indien. Zehntausende Menschen demonstrierten am Dienstag allein in der Stadt Kolkata. Das in der Vorwoche verabschiedete Gesetz soll illegal eingereisten Migranten aus drei mehrheitlich muslimischen Nachbarländern die Einbürgerung erleichtern - wenn sie keine Muslime sind. Konkret geht es um Verfolgte religiöser Minderheiten ...

