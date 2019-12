Die Deutsche Bank bekommt nach Einschätzung des Vorsitzenden des EZB-Aufsichtsgremiums ihre Probleme in den Griff. Die EZB habe das "vorangetrieben"

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums bei der Europäischen Zentralbank, sagte auf einer Konferenz in Rom am Montag, die Deutsche Bank "hatte eindeutig ein Problem mit der Tragfähigkeit ihres Geschäftsmodells", und die EZB habe die Restrukturierungsbemühungen der Bank "vorangetrieben".

Die Notenbank betrachte den kürzlich von Vorstandschef Christian Sewing vorgestellten Geschäftsplan "positiv" und die Deutsche Bank komme bei der Umsetzung gut voran, ergänzte Enria am Dienstag in einer Mitteilung per E-Mail, um seine Aussagen vom Vortag zu präzisieren. "Die Bank hat auch gute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...