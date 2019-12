Das kenianische Rosenzuchtunternehmen Credible Blooms sucht über Crowdinvesting Investoren, die eine Solarstromanlage finanzieren wollen. Sie ist für eine Farm in dem 230 km nördlich von Nairobi gelegenen Rumuruti vorgesehen. Credible Blooms ist ein global exportierender Rosenzüchter mit zwei Standorten in Kenia. Die erste Blumenfarm in Ngoho in der Nähe von Nairobi wurde 2012 eröffnet. 2015 kamen 21 Hektar Anbaufläche in Rumuruti, 230 km nördlich der Hauptstadt, hinzu. Dort soll die Photovoltaik ...

