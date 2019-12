EXXAfrica: Benin als Paradigma für die Verbesserung des Länderrisikos DGAP-News: EXXAfrica / Schlagwort(e): Sonstiges EXXAfrica: Benin als Paradigma für die Verbesserung des Länderrisikos 17.12.2019 / 13:42 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Benin als Paradigma für die Verbesserung des Länderrisikos EXX Africa, ein auf Risikoanalysen spezialisiertes Unternehmen, veröffentlicht einen neuen Bericht, aus dem hervorgeht, dass der westafrikanische Staat Benin eines der bewundernswertesten Beispiele für die erfolgreiche Minimierung des Länderrisikos für Auslandsinvestitionen gegeben hat. LONDON, Vereinigtes Königreich, 5. Dezember, 2019/APO Group/ -- EXX Africa (www.EXXAfrica.com) veröffentlicht einen Bericht über Benin als Paradigma für die Verbesserung des Länderrisikos in Afrika. EXX Africa führte eine umfassende Überprüfung der politischen, wirtschaftlichen und Sicherheitsrisiken für das Land im nächsten Jahr sowie in den kommenden Jahren durch. Seit 2016 stellt die Regierung einen umfassenden Plan für die wirtschaftliche Diversifizierung und die Stärkung des Binnenmarktes auf, um die Wirtschaft widerstandsfähiger zu machen und exogene Schocks zu vermeiden, denen sie ausgesetzt war. Die beninische Regierung verabschiedete kürzlich eine neue progressive Verfassung sowie eine Reihe von Gesetzen zur Stärkung der Institutionen des Landes und zur Verbesserung der Transparenz. Diese Maßnahmen sollten die internationale Gemeinschaft hinsichtlich Benins Zukunftsaussichten beruhigen. Auf Grundlage der Ergebnisse dieses Berichts betrachtet EXX Africa - basierend auf konkreten Maßnahmen, die von der Regierung zur Minimierung der verbleibenden Risiken sowie zur Bewältigung aktueller Herausforderungen ergriffen worden sind - Benin als Paradigma für die Verbesserung des Länderrisikos in Afrika. Für weitere Kommentare oder eine vollständige Kopie des Berichts wenden Sie sich bitte an www.EXXAfrica.com Veröffentlicht von der APO Group im Auftrag von EXX Africa. Medienkontakt: Robert Besseling Geschäftsführer robert.besseling@exxafrica.com www.EXXAfrica.com Über EXX Africa: EXX Africa (www.EXXAfrica.com) ist ein auf Risikoanalysen spezialisiertes Unternehmen, das Analysen und Prognosen zu politischen, wirtschaftlichen und Sicherheitsrisiken in allen afrikanischen Staaten erstellt. Das 2015 gegründete Unternehmen wurde zu einem führenden Risikoberatungsunternehmen mit einem breiten Kundennetzwerk, von Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen, Banken, Händlern, Unternehmen und Versicherungen bis hin zu Regierungen und Streitkräften weltweit. 17.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 938327 17.12.2019 AXC0154 2019-12-17/13:43