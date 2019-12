Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Im Rahmen ihrer ersten Zins-Sitzung in Frankfurt am Main hat die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, bekräftigt, an der Niedrigzinspolitik in Europa weiter festzuhalten. Auf absehbare Zeit sind festverzinsliche Formen der Geldanlage daher weiterhin keine Alternative. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...