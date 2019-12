Immobilien in Deutschland werden immer teurer, Immobilieninvestitionen haben sich verdoppelt. Eine Blasengefahr sieht das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung zwar nicht, aber dafür weiter steigende Preise.

Gutachter sehen trotz immer teurer werdender Immobilien keine Preisblase in Deutschland. Das billige Geld habe zwar zu höheren Preisen geführt, sagte der Leiter des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung, Markus Eltges, am Dienstag in Berlin bei der Vorstellung des Immobilienmarktberichts mit Blick auf die niedrigen Zinsen. "Ich sehe jedoch noch keine Blasengefahr."

Eine Überproduktion von Wohnungen, wie es sie etwa Spanien vor der dortigen Immobilienkrise gegeben habe, sei hier nicht abzusehen. Auch die Finanzierung gebe noch keinen Grund zur Besorgnis. "Die Kreditausweitung ist nach wie vor sehr verhalten und hat noch nicht zu einer massiven Verschuldung der deutschen Haushalte geführt."

Die Investitionen für den Kauf von Immobilien haben dem Gutachten zufolge 2018 das Rekordniveau von 269 Milliarden Euro erreicht ...

