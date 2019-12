Nachhaltigkeit und Innovation stehen im Fokus der Kooperationsveranstaltung "Barriere-Verbundfolien - einfach, optimal und recycelfähig?" vom SKZ und Innoform am 31. März und 1. April 2020 auf der Festung Marienberg in Würzburg. Die Fachkonferenz bietet auch diesmal ein hochinteressantes Fachprogramm sowie genügend Raum für spannende Diskussionen und Zeit, um wertvolle Kontakte in der Branche zu knüpfen. Einfach sollen Folien heute sein, damit der Preis stimmt. Optimal, damit z.B. Lebensmittel lange haltbar sind oder Isolationspanelen lange dicht bleiben und recyclefähig, damit den Anforderungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...