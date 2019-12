Berlin (www.fondscheck.de) - Die zunehmende Attraktivität und Emissionsaktivität bei Green Bonds führt auch zu signifikantem Wachstum der Green Bond Fonds - sowohl in Bezug auf die Anzahl der Fonds als auch auf das verwaltete Vermögen, so die Experten von Scope Analysis.Anleihen, deren Emissionserlöse ausschließlich zur Finanzierung von Umweltprojekten verwendet würden, würden immer beliebter. Im ersten Halbjahr dieses Jahres seien weltweit Green Bonds mit einem Volumen von 118 Mrd. US-Dollar emittiert worden. Dies entspreche einem Wachstum von 48% gegenüber dem Vorjahreshalbjahr. Das Investoreninteresse sei ungebrochen: Neuemissionen seien häufig stark überzeichnet. Deutschland liege gemessen am Emissionsvolumen im internationalen Vergleich auf Rang fünf. Der deutsche Staat wolle ab dem nächsten Jahr ein grünes Staatspapier begeben. ...

