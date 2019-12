Am frühen Nachmittag kostet die europäische Gemeinschaftswährung Euro 1,1172 Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Zum Schweizer Franken notiert der Euro derweil mit 1,0953 kaum verändert. Entsprechend kostet ein Dollar mit 0,9804 Franken etwas weniger.Am Dienstag stehen nur wenige Konjunkturdaten an, die für grössere ...

