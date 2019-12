Telefonica -2.80% Quantum01 (AH2448TO): Die Telefonica-Bilanz in meinem Portfolio sieht besser aus als es den Anschein hat. Heute wurde eine ordentliche Dividende gezahlt. Fast 6% sind in einer Zeit mit 0% Zinsen enorm viel. Irgendwann wird die Telefonica-Aktie wieder nach oben drehen. Vielleicht, wenn sich der brasilianische Real erholt .... ? (17.12. 13:30) >> mehr comments zu Telefonica: www.boerse-social.com/launch/aktie/telefonica_sa Roche GS 12.89% Steuerfuchs (KGEUGB): Roche hat nun die Genehmigung der britschen und US-Behörde zur Übernahme von Sparks Therapeutics erhalten. Die Übernahme soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. (17.12. 13:02) >> mehr comments zu Roche GS: ...

