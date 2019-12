Das Segment Scale für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) an der Frankfurter Wertpapierbörse ist nun ein registrierter KMU-Wachstumsmarkt. Dies ist eine neue Kategorie von multilateralen Handelsplätzen (MTF) in Europa, die speziell auf KMU ausgerichtet sind und EU-weite Standards erfüllen. Emittenten in einem KMU-Wachstumsmarkt profitieren von regulatorischen Erleichterungen. Bisweilen sind sie unter bestimmten Voraussetzungen von der Pflicht zur Erstellung von Insiderlisten befreit und können von verschiedenen Prospekterleichterungen Gebrauch machen. Dies soll die Verwaltungs- und Kostenlast für KMU verringern und weitere Anreize bieten, damit sich diese Unternehmen künftig stärker über KMU-Wachstumsmärkte finanzieren. Auch für ...

